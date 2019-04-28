Judo: Avrupa Ümitler Kupası Almanya'da düzenlenen organizasyonun son gününde milli sporcular Özlem Yıldız ve Hilal Öztük altın, Habibe Afyonlu ise bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Kupası'nın son gününde milli sporcular 2 altın, 1 bronz madalya aldı. 32 ülkeden 236 kadın ve 352 erkek olmak üzere toplam 588 sporcunun katıldığı turnuvanın son gününde 57 kiloda Özlem Yıldız ve +70 kiloda Hilal Öztük altın, 63 kiloda Habibe Afyonlu bronz madalya kazandı. Organizasyonun ilk gününde Ecre Alayıldız'la bronz madalya elde eden Türkiye, turnuvayı 2 altın ve 2 bronz madalyayla kadınlarda üçüncü sırada tamamladı.

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