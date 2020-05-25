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Aktüel

Japonya’da ’dengeli geçiş süreci’ başladı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe OHAL’in kaldırılmasıyla ülkede dengeli geçiş sürecinin başladığını belirterek "Bundan sonra önemli olan, ekonomik faaliyetleri yürütüp hayatımızı sürdürürken aynı zamanda enfeksiyon riskini nasıl kontrol altında tutabileceğimizi düşünmek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:49:50 -
Japonya’da ’dengeli geçiş süreci’ başladı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe OHAL’in kaldırılmasıyla ülkede dengeli geçiş sürecinin başladığını belirterek "Bundan sonra önemli olan, ekonomik faaliyetleri yürütüp hayatımızı sürdürürken aynı zamanda enfeksiyon riskini nasıl kontrol altında tutabileceğimizi düşünmek" dedi.


Japonya Başbakanı Shinzo Abe, korona virüs vakalarındaki azalmanın ardından kademeli olarak sona eren OHAL’in, halen uygulanmaya devam ettiği son 5 eyalette de yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Uzun zamandır beklenen kararı resmi olarak bu akşam saatlerinde açıklayan Abe, yaklaşık 1.5 aydır süren uygulamaya atıfta bulunarak, "Sonlandırmak için dünyadaki en katı kriterlerden bazılarını belirledik ve ülke genelindeki eyaletlerin aranan standartları karşıladığı sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.


Hedef, yeni normal


Abe, OHAL kapsamında yapılan "evde kalma" çağrıları doğrultusunda büyük ölçüde yavaşlayan ticari faaliyetlere değindi. Ekonomik faaliyetlerin aşamalar halinde yeniden başlayacağını söyleyen Abe, ülkede "yeni normal" olarak adlandırdığı normları oturtmayı hedeflediğini ifade etti. "Sosyal ve ekonomik faaliyetlerle ilgili sıkı kısıtlamalara devam edersek, işlerimiz ve günlük rutinimiz tamamen aksayacak" diyen Abe, birçok kez yinelediği "dengeli geçiş süreci" hedefine vurgu yaptı. Abe, "Bundan sonra önemli olan, ekonomik faaliyetleri yürütüp hayatımızı sürdürürken aynı zamanda enfeksiyon riskini nasıl kontrol altında tutabileceğimizi düşünmek" şeklinde konuştu.


Hayat normale dönecek


İlk olarak 7 Nisan’da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka’da geçerli olacak şekilde ilan edilen OHAL artan vaka sayısı karşısında tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmiş, daha sonra kademeli olarak yürürlükten kaldırılan kararın son olarak yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido’da süreceği açıklanmıştı. Bugünkü kararla birlikte Japonya genelinde OHAL sona ererken, yarından itibaren kademeli olarak hayatın normale dönmesi bekleniyor.


Vaka sayısı kriteri konmuştu


Daha önce OHAL’in sona erdiği eyaletlerde "her 100 bin kişiye 0.5’ten az vaka sayısı" kriterinin dikkate alındığını duyuran hükümet, ayrıca söz konusu bölgelerin sağlık hizmeti kapasitelerinin de göz önünde bulundurulduğunu açıklamıştı.


864 kişi hayatını kaybetti


Japonya’da şu ana kadar 712’si karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 17 bin 340 Covid-19 vakası tespit edilmiş, 13’ü aynı geminin yolcularından 864 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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