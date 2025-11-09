Japonya bir anda sarsıldı! Korku dolu anlar
Japonya’nın Iwate eyaleti açıkları şiddetli bir depremle sallandı. Yapılan açıklamalara göre yerin derinliklerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sarsıntı bölgede paniğe sebep oldu. Halk sokaklara inerken yetkililer artçı depremlere karşı uyarılarda bulundu. Bölgedeki incelemeler sürerken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
JAPONYA'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6.8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.