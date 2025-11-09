  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Rusya - Türkiye Karayolu Taşımacılığı anlaşması: Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

Zenginlik sandığımız şey meğer başka bir şeymiş! Kırmızı Massa’da dikkat çeken sözler

AFAD Sudan’a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı

"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Beşiktaş’tan kritik galibiyet
Dünya Japonya bir anda sarsıldı! Korku dolu anlar
Dünya

Japonya bir anda sarsıldı! Korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Japonya bir anda sarsıldı! Korku dolu anlar

Japonya’nın Iwate eyaleti açıkları şiddetli bir depremle sallandı. Yapılan açıklamalara göre yerin derinliklerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sarsıntı bölgede paniğe sebep oldu. Halk sokaklara inerken yetkililer artçı depremlere karşı uyarılarda bulundu. Bölgedeki incelemeler sürerken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

JAPONYA'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6.8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi. 

Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı
Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı

Gündem

Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı

Hatay'da deprem!
Hatay'da deprem!

Yerel

Hatay'da deprem!

Rize'yi bekleyen büyük tehlike! 6.6 büyüklüğünde deprem!
Rize'yi bekleyen büyük tehlike! 6.6 büyüklüğünde deprem!

Yerel

Rize'yi bekleyen büyük tehlike! 6.6 büyüklüğünde deprem!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23