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Aktüel Japonya Başbakanı Suga 2021'de "erken seçim çağrısı" iddialarını reddetti
Aktüel

Japonya Başbakanı Suga 2021'de "erken seçim çağrısı" iddialarını reddetti

"Öncelikli mesele koronavirüsün yayılmasını önlemek. Bunu başarmadan başka işlerle uğraşılmamalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 07:27:09 -
Japonya Başbakanı Suga 2021'de "erken seçim çağrısı" iddialarını reddetti

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Ocak'taki olağan oturumda parlamentoyu feshederek erken seçime gitmeyi planlamadığını açıkladı.

Ulusal TBS televizyonuna bant yayınla katılan Başbakan Suga, Kasım başından beri anketlerde düşüş eğilimini koruyan kamuoyu desteği ve erken seçim iddialarına değindi.

Gelecek ay olağan oturumda parlamentonun feshedilerek erken seçim çağrısı yapılacağı iddialarına ilişkin konuşan Suga, 2021'de ülkesinde erken seçimin planlanmadığını söyledi.

Suga, "En öncelikli mesele koronavirüsün yayılmasını önlemek. Bunu başarmadan başka işlerle uğraşılmamalı. Her zaman çalışmak arzusunda olduğumuzu söylemişimdir." dedi.

Halkın desteğinin artması için salgın ile mücadelede başarıya ulaşılması gerektiğini belirten Suga, "Yetki süremde bunu gerçekleştirmek amacıyla tüm çabaların başında olacağım." dedi.

Ülke geneli artış gösteren Kovid-19 vakalarına rağmen Suga, halefi Abe Şinzo'nun Nisan-Mayıs döneminde ilan ettiği olağanüstü hal uygulamasının tekrarlanmasına ihtiyaç olmadığını belirtti.

2021'in ilk yarısında Kovid-19 aşılarının tüm vatandaşlara yetecek seviyede tedarik edilmesinin hedeflendiğini anımsatan Suga, ekonominin canlandırılması ve salgınla mücadele arasında denge gözetilmesi çağrısı yaptı.

- Kamuoyu desteği düşüyor

Sağlık gerekçesiyle Ağustos sonu görevinden istifa eden Abe Şinzo’nun yerine Suga, iktidardaki Liberal Demokrat Parti iç seçimlerinde başbakanlık görevini teslim almıştı.

Kyodo ajansına göre Suga kabinesinin eylüldeki yüzde 66 kamuoyu desteği, ekimde yüzde 60'a düşerken, kasım ayında yüzde 63'e çıksa da Aralık'ın ilk haftasında yüzde 50 seviyesini gördü.

Haziran 2017’den beri ilk kez Japonya’da bir kabinenin kamuoyu desteği oranında, bu ölçüde bir azalma yaşanmış oldu.

Suga'nın, Temsilciler Meclisi milletvekillerinin 4 yıllık görev sürelerinin sona ereceği Ekim 2021 öncesi erken seçim ilan etme fırsatı bulunuyor.

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