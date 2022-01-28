Jandarma sözleşmeli personel alımları 2022 ne zaman? Jandarma hangi branşta personel alacak?

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin beklenen açıklama nihayet geldi. Jandarma Genel Komutanlığı; bünyesinde görev almak isteyenler Jandarma personel alım başvuru tarihleri bir hayli sorgulanıyordu. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alım başvuruları nasıl, nereden ve ne zaman yapılacak. İşte 2022 JGK sözleşmeli personel alımı başvuruları ile ilgili bilgiler...

Jandarma hangi branşta personel alacak?

Resmi Gazete'de, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson, hizmetli unvanlarında 104 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Jandarma sözleşmeli personel alım başvurusu nereden yapılacak?

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla alınacak ve 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek. Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Akademinin "www.jsga.edu.tr" internet sitesindeki ilan metninden ulaşılabilecek.

Sözleşmeli jandarma personel alım başvuru şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik Tablo-2’de belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

d. Adaylar tarafından;

(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS’de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019- 2020-2021 yıllarında yapılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.

(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2020-2021 yıllarında yapılan

PSS’de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021 yıllarında yapılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(4) Muvazzaf olarak temin edilecek veteriner branşında 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS’de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020-2021 yıllarında apılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(5) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

e. 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

(3) Muvazzaf tabip, diş tabibi ve veteriner subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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