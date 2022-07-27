İzzet Yıldızhan, yerli otomobil için sıraya girdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG’un fabrikasının açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek, 2023 yılının mart ayında TOGG’u yollarda göreceklerini duyurmuştu. Türkücü İzzet Yıldızhan bu açıklamanın ardından yerli otomobil için sıraya girdi.
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.
Meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen usta sanatçı, yemek eşliğinde arkadaşlarıyla sohbet etti.
Yıldızhan, "Burada yakından inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı ve çok şık bir araç olmuş. İnşallah en kısa zamanda seri üretime geçer. Ben şimdiden araştırmalara başladım ve ön satış için şimdiden bekliyorum. Çıkar çıkmaz inşallah almayı düşünüyorum." dedi.