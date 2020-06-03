İzmir’den Covid-19 Dirençlilik Eylem Planı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle “Covid-19 Dirençlilik Eylem Planı” adlı bir rapor yayımladı. Türkiye’de ilk kez "kriz belediyeciliği" uygulamasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 mücadelesi nedeniyle yaptıklarını bir rapor ve eylem planı halinde yayınlayan da ilk ve tek yerel yönetim oldu.

Küresel salgınla mücadele kapsamında kriz belediyeciliği uygulamasını başlatan ve bu kapsamda tüm çalışmalarını kriz belediyeciliği yönergesi doğrultusunda yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla “Covid-19 Dirençlilik Eylem Planı” hazırladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel salgınla mücadelede İzmir gibi yoğun nüfusa sahip büyük kentlerde, yerel yönetimlere çok ciddi sorumluluklar düştüğünün ve Dirençlilik Eylem Planı’nın da bu sorumluluk kapsamında hazırlandığının altını çizdi.

“İzmir yine öncü bir rol üstleniyor”

İzmir’in 4,5 milyon nüfusu ve pek çok sektörde önde gelen kentlerden biri olmasının, küresel salgının hızla yayılması konusunda ciddi riskler oluşturduğunu söyleyen Başkan Soyer “Pandemiyle ilgili açıklanan verilerde İzmir’in, Türkiye’de en fazla vaka ve ölümün yaşandığı ikinci kent olduğu görüldü. Tüm bunlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunu daha da artırdı” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir’in Türkiye’de bir kez daha ilkleri başardığının altını çizen Başkan Soyer sözlerine şöyle devam etti: “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir kenti, pek çok alanda olduğu gibi pandemi kapsamında da yine öncü bir rol üstlendi. Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘kriz belediyeciliği’ ve ‘Dirençlilik Eylem Planı’, sadece Türkiye’ye değil, dünyadaki diğer kentlere ve kent yönetimlerine de örnek teşkil edecek bir rapor oldu. Kriz belediyeciliği ve Covid-19 Dirençlilik Eylem Planı’mız, İzmir halkına karşı taşıdığımız sorumluluklarımızı, canla başla yerine getirme çabası içerisinde olduğumuzu gösteriyor.”

Üç ana başlık

Covid-19 Dirençlilik Eylem Planı’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin küresel salgın öncesinde ve küresel salgın boyunca aldığı önlemler, yürüttüğü çalışmalar ve pandemi sonrasına ilişkin planlar yer alıyor. Dirençlilik Eylem Planı küresel salgınla ilgili tarihsel perspektif ve iyi örnekler haricinde, üç temel başlık altında hazırlandı. İlk başlık İzmir’de küresel salgın, afet ve kriz durumlarına hazırlıklı olmak için geçmişten bugüne İzmir Büyükşehir Belediyesinin önleyici hizmetlerini kapsıyor. İkinci başlık kriz belediyeciliği yaklaşımıyla küresel salgının kontrolü kapsamında yürütülen tüm çalışmaları, üçüncü başlık ise küresel salgının kontrol altına alınmasından sonra öngörülen çalışmaları içeriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı eylem planını ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunarak küresel salgınla mücadeleye katkı sunmayı amaçlıyor.

Raporun Türkçe versiyonuna https://www.izmir.bel.tr/CKYuklenen/Covid19DirenclilikEylemPlani_TR.pdf, İngilizce versiyonuna ise https://www.izmir.bel.tr/CKYuklenen/dokumanlar_2020/Covid19DirenclilikEylemPlani_ENG.pdf adresinden ulaşabiliyor.