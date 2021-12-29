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Ekonomi İzmir'de toplu taşımaya büyük zam geliyor!
Ekonomi

İzmir'de toplu taşımaya büyük zam geliyor!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni yılda toplu ulaşıma yüzde 36 oranında bir zam yapmayı planladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 13:33:00 -
İzmir'de toplu taşımaya büyük zam geliyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılını değerlendirmek ve 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlatmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen toplantıda Başkan Tunç Soyer, toplu ulaşım zammı ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Toplu ulaşım zammında özellikle öğrencileri ve gençleri korumaya özen gösterdiklerini kaydeden Soyer, şöyle konuştu: “Öğrenci ve gençlerimiz için pozitif ayrımcılık yapabilmek için çok uğraştık. Öğrencilere fiyat ayarlaması yapmadan, olan mevcut ulaşım ücretini uygulayacağız. Normal taşıma ücretlerine de yüzde 36 oranında bir zam yapmayı planlıyoruz” dedi.

2021 yılında İzmir’de ulaşım ücreti 3,46 lira olarak uygulanıyordu. Yeni zamma göre ulaşım ücretinin 4,70 lira olarak uygulanması bekleniyor. 2021 yılında 1,64 lira olan öğrenci tarifesinin 2022 yılında aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

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