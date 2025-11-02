İzmir'de esnaf CHP'li belediyeye direndi ve kazandı!

İzmir’de halk arasındaki adı Bospa olan Bostanlı Kapalı Pazaryeri’nde, hafta sonu düzenlenmesi planlanan ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle pazar esnafı tarafından günlerdir protesto edilen Bostanlı Tekstil Günleri, esnafın kararlı duruşuyla iptal edildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin Bostanlı Pazaryeri'ni haftanın bir günü daha değerlendirmek amacıyla başlatmayı düşündüğü Bostanlı Tekstil Günleri projesi, pazar esnafı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Haksız, hukuksuz ve ranta dayalı bir çalışma olduğunu ifade eden pazarcılar, duruma tepki göstermişti.

PAZARCILAR NÖBET TUTTU

Cuma gecesinden bu yana pazaryerinde nöbet tutarak tekstil günlerinin düzenlenmesine müsaade etmeyeceklerini açıklayan Bospa esnafı, dün sabah saatlerinde emniyet güçleri ve zabıta ile gergin anlar yaşadı. Yoğun kalabalık sebebiyle Karşıyaka sahil kesiminin araç trafiğinde aksamalar meydana geldi. Tekstil Günleri'ni organize edeceği belirtilen Eren Barış Eke'nin de pazar alanında olmasına tepki gösteren esnaf, "Hırsız dışarı, esnaf içeri", "Bostanlı bizimdir bizim kalacak", "Esnaf burada rantçılar nerede" sloganları attı. Bir süre pazaryeri içinde telefonla konuşan Eren Barış Eke ise olası saldırılara karşı polis aracına bindirilerek geniş güvenlik önlemleri altında alandan uzaklaştırıldı.

YILDIZ ÜNSAL'A SESLENDİLER

Karşıyaka Belediyesi'nin 15 bin 200 metrekarelik Bostanlı Pazaryeri'nin işletme hakkını, haftanın bir günü tezgah açılabilmesi için belediye şirketi Kent A.Ş. aracılığıyla özel bir organizasyon şirketine devrettiğini ve yapılan bu usulsüzlüğün yasalara uygun olmadığının altını çizen oda ve dernek başkanları Hamdin Erişen ile Faysal Acar, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a seslenerek "Belediye Başkanı ve bazı yetkililer, 1 Kasım'dan itibaren 8 yıl boyunca cumartesi günleri bu alanda tezgah açılabilmesi için karar almış ve Arkhe Gelişim Şirketi'nden Eren Barış Eke ile anlaşmış" dedi. Başkanlar, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'a yakın olduğunu iddia eden Eren Barış Eke ile İzBB eski Başkanı Tunç Soyer'e yakın olduğu söylenen Aykut Cansız, KENT A.Ş.'den paravan birer şirket kurarak 180 milyon TL karşılığında pazaryerinin işletim hakkını satın aldılar. Yasal mı, değil. KENT A.Ş. kendisi burayı pazaryeri olarak kullanabilir, pazarcıya en fazla ikişer tezgah verebilir ancak başka bir şirkete toplu olarak işletmesi için veremez. Pazar yerleri mevzuatında bunlar yazıyor" açıklamasında bulundu.

"MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Bu kararın esnafı mağdur etmeye yönelik yanlış bir adım olduğunu kaydeden Acar ve Erişen, "Belediye Meclisi ve encümen kararı olmayan, ihaleye çıkarılmayan, Kent A.Ş. ile Arkhe Gelişim Şirketi arasında gizlice imzalanan protokolü kamuoyuna açıklasınlar" çağrısında bulundu. Bin 300 tezgahtan elde edilecek olan 1 milyar 40 milyon liralık gelirin tamamının Kent A.Ş.'nin kasasına gireceğinin iddia edildiğini belirten Acar ve Erişen, "Ancak toplanan bu paranın yüzde 18'i yani 180 milyon lirası belediyenin kasasına girecek. Kalanı ne olacak? Biz bu rant sarmalının usulsüz olduğunu söylüyoruz. Başkan Ünsal bizi çağırırsa görüşmeye hazırız ama bizi arayan soran yok maalesef" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yürütmeyi durdurmak için pazartesi günü imza toplayıp mahkemeye başvuracaklarını, aynı zamanda suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Başkanlar, "Yargının önünde bunun hesabını soracağız. Belediyenin kendisi de Kent A.Ş. de herhangi bir resmi açıklama yapıp 'Pazar kuruyorum' demedi. Biz şu an Karşıyaka Belediye Meclis üyelerinin tamamının yapması gereken mücadeleyi veriyoruz. Pazar kurma işi 16 kamu kurumunun onayıyla yapılır. Haftaya yine cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar burada nöbette olacağız" dedi.

