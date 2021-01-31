  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de duvarda sıkışan kedi kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de duvarda sıkışan kedi kurtarıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir binanın duvar aralığına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:07:00 - 2021-01-31 21:10:48
İzmir'de duvarda sıkışan kedi kurtarıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir binanın duvar aralığına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karabağları ilçesi 3127 Sokak'ta yaşayan bir kişi, itfaiyeyi arayarak aynı adresteki binanın duvar aralığından kedi sesi geldiğini bildirdi.

İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı ekipler, bu adreste yaptıkları incelemede kedinin, su sayaçlarının bağlı olduğu ve bina duvarları içinden geçen ana su borusunun kanalında olduğunu tespit etti.

Sayaç dolabının iç kısmından duvar içine geçtiği tahmin edilen kedi, duvar delinerek çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, 30 saldırı helikopterinin Dedeağaç'a konuşlandırılmasın arka planını açıkladı
Gündem

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, 30 saldırı helikopterinin Dedeağaç'a konuşlandırılmasın arka planını açıkladı

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, ABD’nin Türkiye sınırına 40 kilometreden az mesafede bulunan Dedeağaç'a 30 saldırı helikopteri konuşl..
CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz
Gündem

CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'den 3 vekilin istifa etmesinin ardından açıklama yapan CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü Ankara kulislerini karıştıracak ifadeler kullandı...
İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi
Aktüel

İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji, "İstanbul'da 1987 kışında olduğu gibi kar kalınlığı 1 metreyi bulacak" iddialarını yalanladı. Yetkililer yaptığı açıklamada, "B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay