  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
120 bin TL'lik altın çalan hırsızlardan utanmaz ima! Evin ortasına sürahi bıraktılar
Sel bölgeleri için karar Resmi Gazete'de
İstanbul'da kaza: Yaralılar var
Yeni geliştirilen hızlı soğutma özellikli yangın söndürücü madde testlerden başarıyla geçti
Aktüel İzmir'de çatışma! 1 polis yaralandı
Aktüel

İzmir'de çatışma! 1 polis yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ile şüpheliler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 02:13:00 -
İzmir'de çatışma! 1 polis yaralandı

İzmir-Karşıyaka'da polis ile şüpheliler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Erol Baş Spor Tesisinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı.

Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen ayrıca yanında 5 yaşındaki oğlu bulunan M.B. (47) bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerden O.İ, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay