İzmir'de bahçelik alanda yangın
İzmir'de akşam saatlerinde bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Torosan mevkisinde saat 20.00 sularında bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.