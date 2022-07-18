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Aktüel İzmir'de bahçelik alanda yangın
Aktüel

İzmir'de bahçelik alanda yangın

İzmir'de akşam saatlerinde bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 00:51:00 -
İzmir'de bahçelik alanda yangın

İzmir'in Urla ilçesinde akşam saatlerinde bahçelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Torosan mevkisinde saat 20.00 sularında bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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