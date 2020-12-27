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Aktüel İzmir'de 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Apartman dairesine yapılan baskında odalarda kurutulan ve paketlenerek piyasaya sürülmeye hazırlanan 15 kilo 31 gram bonzai bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:33:35 -
İzmir'de 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 15 kilo 31 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Kahramanlar Mahallesinde bir evde yılbaşı öncesi yüklü miktarda uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre söz konusu adresi takibe alan ekipler, operasyon düzenledi.

Apartman dairesine yapılan baskında odalarda açılan sergilerde kurutulmaya bırakılan ve paketlenen toplam 15 kilo 31 gram bonzai bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere, emniyete götürüldü.

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