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Gündem İzmir ve Bursa'dan peş peşe kötü haberler! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Gündem

İzmir ve Bursa'dan peş peşe kötü haberler! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 15:54:00 - 2024-06-29 16:41:12
İzmir ve Bursa'dan peş peşe kötü haberler! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

Sıcak havaların etkisiyle yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'in Menderes ve Bursa'nın Keles ilçelerinde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangınlara kara ve havadan müdahale ediliyor.

zmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
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MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da yaptığı açıklamayla devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için TSK'ya ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

BURSA'DAKİ YANGIN RÜZGAR SEBEBİYLE BÜYÜYOR

Bursa'nın dağ ilçelerinden biri olan Keles ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi Çataklı mevkiinde Uludağ'ın güney yamaçlarını oluşturan ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle yayılıyor.

 

Edinilen bilgiye göre Çataklı mevkiinde ormanlık alanda saat 13,15 sularında başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü.

Çam ormanlarının yandığı alana karadan büyükşehir itfaiye, arazözler, havadan da Orman Bakanlığına ait helikopter müdahale ediyor.

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