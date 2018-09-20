İzmir nöbetçi eczane isimleri
Bugün İzmir nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece İzmir'in ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. İzmir nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. İzmir'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?20 Eylül 2018 Perşembe 19:13
Bugün İzmir nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece İzmir'in ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. İzmir nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. İzmir'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?
Esra Eczanesi Aliağa
Yeni Mh Rumeli Cd No
Alsancak Platin Eczanesi Alsancak
Kültür Mah Şevket Özçelik Sk No:15/a Gazi Ortaöğretim Okulu Arkası Dominik
Evren Eczanesi Altındağ
Serintepe Mh. 4321 Sk.
24:00 Den Sonra- Çamdibi
Eda Deniz Eczanesi Atatürk - Osmangazi
İnönü Mh. Barbaros Cd.
24:00 Den Sonra- Bornova 3
Aykut Eczanesi Ayrancılar
İzmir Aydın Cd No
Egenur Eczanesi Balçova
Ata Cad. 154/a ( Ata Cad. Üzeri
Ege Emre Eczanesi Basın Sitesi
Vatan Mah. Faruk Akar Karasu Cad.
Fakülte Eczanesi Basmane - İkiçeşmelik
İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok.
Pınar Eczanesi Bayındır
Hastane Cd No
Koçer Eczanesi Bayraklı
Anadolu Cad. Eczacıbaşı Apt No: 99/3c Bayraklı Sağlık Grup Başk Yanı Metro İst
Tekin Eczanesi Bergama
Ertuğrul Mh M. Yazıcı Cd No
Aktepe Eczanesi Beydağ
Cumhuriyet Mh Ulus Meyd No
01:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Recep Altındağ Eczanesi Bornova
Mustafa Kemal Cd.
Üniversite Eczanesi Bornova
Üniversite Cd.
Bilgi Eczanesi Bornova
2. Sok. No:3/e Merk. Hükümet Konağı Çaprazı Garanti Bankası
Hüdaverdi Eczanesi Bozyaka
Bozyaka Mh. Eskiizmir Cad.
Buca Yıldız Eczanesi Buca
Yıldız Mh. 206/5 Sk.
Buca Tunalı Eczanesi Buca
Kozağaç Mh. 223 Sk.
Cihangir Eczanesi Çamdibi
Mersinli Mah. 2812 Sk.
Karabina Eczanesi Çeşme
Tokoğlu Mh. Mektep Cad. No:28
Atıl Eczanesi Çiğli
8258/2 No:2/c Ataşehir Mahallesi Büyük Çiğli Sağlık Ocağı
Çavdar Eczanesi Dikili
Salim Bey Mah. Atatürk Cd. No:14/e
Sude Eczanesi Eski Foça
Reha Midilli Cd.
Şifa Veren Eczanesi Eskiizmir-Cennetçeşme
3820 Sk. 252/a Merkez Kahveler Durağı
24:00 Den Sonra- Bozyaka
Çiftçiler Eczanesi Eşrefpaşa
628 Sok.
Yıkıkkemer Eczanesi Evka
Ufuk Mah. Çakmak Cad.
24:00 Den Sonra- Buca 1
Geçit Eczanesi Gaziemir
9 Eylül Mah. Önder Cad. No:48/a Avrupa Göz
Buca Şebnem Eczanesi Gediz
Fırat Mh. 287/3 Sk.
Fahri İnan Eczanesi Gültepe
Levent Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad.
24:00 Den Sonra- Yenişehir
Şanlı Eczanesi Gümüldür
Fevzi Çakmak Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulv.
24:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Yeni Girne Eczanesi Gümüşpala
1847/18 Sk. No:2/a Yeni Girne Pazaryeri
24:00 Den Sonra - Karşıyaka 4
Öz Özkan Eczanesi Güzelbahçe
Atatürk Mah. N. Kemal Cad.
24:00 Den Sonra- Narlıdere
Yeni Ece Eczanesi Hatay
İnönü Cad.
Akarsu Eczanesi İnciraltı
M. Paşa Cad. No:281/b Deü Hast
Karabağlar Eczanesi Karabağlar
Selvili Mh. 4012 Sk.
İlkyardım Eczanesi Karaburun
İskele Mh. Kepez Cd.
19:00 Dan Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Has Eczanesi Karşıyaka
Şemikler Mh. Anadolu Cd. No:593/1 Metropol Tıp Merkezi
Palmiye Eczanesi Karşıyaka
Yalı Mah. 6436 Sk
Esma Eczanesi Karşıyaka
Bahçelievler Telekom Bölge Müdürlüğü Cad. 1851/5 Sk.
Furkan Kuznek Eczanesi Karşıyaka
Aksoy Mh. 1671 Sk. No:117/5 Karşıyaka Metro - Girne Cd. Arası ( Sevgi Yolu Üzeri
Yeni Mercan Eczanesi Kemalpaşa
157 Sk No
Savran Eczanesi Kınık
Atatürk Cd No
Çataloğlu Eczanesi Kiraz
Cumhuriyet Mh Sabit Arlı Cd No
Yaşam Eczanesi Menderes
Kasımpaşa Mh Atatürk Cd No
Poyraz Eczanesi Menemen
Uğur Mumcu Mh 1347 Sk No
Efesoğlu Eczanesi Mithatpaşa
Mithatpaşa Cd. No:1105/a Hava Hast
Baran Eczanesi Mordoğan
Fatih Cd No
19:00 Dan Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Kocabıyık Eczanesi Narlıdere
Ilıca M. Dalya S. 21/a N.
Çamlık Eczanesi Ödemiş
Atatürk Mh. Namık Kemal Cd.
Rota Eczanesi Özdere
Çukuraltı Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulv.
21:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Paçacı Eczanesi Pınarbaşı
Gürpınar Mah. 7056/1 Sok. No:
24:00 Den Sonra- Çamdibi
Sarnıç Eczanesi Sarnıç
Menderes Mah. Büyük Menderes Cad. No: 80
24:00 Den Sonra- Gaziemir
Berkim Eczanesi Seferihisar
Hıdırlık Mh. İnönü Cad.
Başaran Eczanesi Selçuk
Atatürk Mh 1006 Sk No
Eti Eczanesi Şirinyer
Menderes Cd. 307/a Polat Ekmek Fırnı
Tire Ümit Eczanesi Tire
Yeni Mah. Enstitü Cad.
Torbalı Merkez Eczanesi Torbalı
Tepeköy Mh. Kazım Dirik Cad.
Yeni Elçin Eczanesi Üçyol
490 Sok. No: 21/d B. Evler İzmirspor
Egedeniz Eczanesi Urla
İzmir Cd No
Kıvanç Eczanesi Yeni Foça
Fevzi Çakmak Mh Girne Cd No
24:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Yazal Eczanesi Yeni Şakran
Sayfiye Mh. Kazım Dirik Cd.
21:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.
Babadan Eczanesi Yenişehir
Gaziler Cd. No:448
Oray Eczanesi Yeşilyurt
Ordu Cd.
24:00 Den Sonra- Basın Sitesi
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