İzmir nöbetçi eczane isimleri

Bugün İzmir nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece İzmir'in ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. İzmir nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. İzmir'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?

Esra Eczanesi Aliağa

Yeni Mh Rumeli Cd No

Alsancak Platin Eczanesi Alsancak

Kültür Mah Şevket Özçelik Sk No:15/a Gazi Ortaöğretim Okulu Arkası Dominik

Evren Eczanesi Altındağ

Serintepe Mh. 4321 Sk.

24:00 Den Sonra- Çamdibi

Eda Deniz Eczanesi Atatürk - Osmangazi

İnönü Mh. Barbaros Cd.

24:00 Den Sonra- Bornova 3

Aykut Eczanesi Ayrancılar

İzmir Aydın Cd No

Egenur Eczanesi Balçova

Ata Cad. 154/a ( Ata Cad. Üzeri

Ege Emre Eczanesi Basın Sitesi

Vatan Mah. Faruk Akar Karasu Cad.

Fakülte Eczanesi Basmane - İkiçeşmelik

İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok.

Pınar Eczanesi Bayındır

Hastane Cd No

Koçer Eczanesi Bayraklı

Anadolu Cad. Eczacıbaşı Apt No: 99/3c Bayraklı Sağlık Grup Başk Yanı Metro İst

Tekin Eczanesi Bergama

Ertuğrul Mh M. Yazıcı Cd No

Aktepe Eczanesi Beydağ

Cumhuriyet Mh Ulus Meyd No

01:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Recep Altındağ Eczanesi Bornova

Mustafa Kemal Cd.

Üniversite Eczanesi Bornova

Üniversite Cd.

Bilgi Eczanesi Bornova

2. Sok. No:3/e Merk. Hükümet Konağı Çaprazı Garanti Bankası

Hüdaverdi Eczanesi Bozyaka

Bozyaka Mh. Eskiizmir Cad.

Buca Yıldız Eczanesi Buca

Yıldız Mh. 206/5 Sk.

Buca Tunalı Eczanesi Buca

Kozağaç Mh. 223 Sk.

Cihangir Eczanesi Çamdibi

Mersinli Mah. 2812 Sk.

Karabina Eczanesi Çeşme

Tokoğlu Mh. Mektep Cad. No:28

Atıl Eczanesi Çiğli

8258/2 No:2/c Ataşehir Mahallesi Büyük Çiğli Sağlık Ocağı

Çavdar Eczanesi Dikili

Salim Bey Mah. Atatürk Cd. No:14/e

Sude Eczanesi Eski Foça

Reha Midilli Cd.

Şifa Veren Eczanesi Eskiizmir-Cennetçeşme

3820 Sk. 252/a Merkez Kahveler Durağı

24:00 Den Sonra- Bozyaka

Çiftçiler Eczanesi Eşrefpaşa

628 Sok.

Yıkıkkemer Eczanesi Evka

Ufuk Mah. Çakmak Cad.

24:00 Den Sonra- Buca 1

Geçit Eczanesi Gaziemir

9 Eylül Mah. Önder Cad. No:48/a Avrupa Göz

Buca Şebnem Eczanesi Gediz

Fırat Mh. 287/3 Sk.

Fahri İnan Eczanesi Gültepe

Levent Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad.

24:00 Den Sonra- Yenişehir

Şanlı Eczanesi Gümüldür

Fevzi Çakmak Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulv.

24:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Yeni Girne Eczanesi Gümüşpala

1847/18 Sk. No:2/a Yeni Girne Pazaryeri

24:00 Den Sonra - Karşıyaka 4

Öz Özkan Eczanesi Güzelbahçe

Atatürk Mah. N. Kemal Cad.

24:00 Den Sonra- Narlıdere

Yeni Ece Eczanesi Hatay

İnönü Cad.

Akarsu Eczanesi İnciraltı

M. Paşa Cad. No:281/b Deü Hast

Karabağlar Eczanesi Karabağlar

Selvili Mh. 4012 Sk.

İlkyardım Eczanesi Karaburun

İskele Mh. Kepez Cd.

19:00 Dan Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Has Eczanesi Karşıyaka

Şemikler Mh. Anadolu Cd. No:593/1 Metropol Tıp Merkezi

Palmiye Eczanesi Karşıyaka

Yalı Mah. 6436 Sk

Esma Eczanesi Karşıyaka

Bahçelievler Telekom Bölge Müdürlüğü Cad. 1851/5 Sk.

Furkan Kuznek Eczanesi Karşıyaka

Aksoy Mh. 1671 Sk. No:117/5 Karşıyaka Metro - Girne Cd. Arası ( Sevgi Yolu Üzeri

Yeni Mercan Eczanesi Kemalpaşa

157 Sk No

Savran Eczanesi Kınık

Atatürk Cd No

Çataloğlu Eczanesi Kiraz

Cumhuriyet Mh Sabit Arlı Cd No

Yaşam Eczanesi Menderes

Kasımpaşa Mh Atatürk Cd No

Poyraz Eczanesi Menemen

Uğur Mumcu Mh 1347 Sk No

Efesoğlu Eczanesi Mithatpaşa

Mithatpaşa Cd. No:1105/a Hava Hast

Baran Eczanesi Mordoğan

Fatih Cd No

19:00 Dan Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Kocabıyık Eczanesi Narlıdere

Ilıca M. Dalya S. 21/a N.

Çamlık Eczanesi Ödemiş

Atatürk Mh. Namık Kemal Cd.

Rota Eczanesi Özdere

Çukuraltı Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulv.

21:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Paçacı Eczanesi Pınarbaşı

Gürpınar Mah. 7056/1 Sok. No:

24:00 Den Sonra- Çamdibi

Sarnıç Eczanesi Sarnıç

Menderes Mah. Büyük Menderes Cad. No: 80

24:00 Den Sonra- Gaziemir

Berkim Eczanesi Seferihisar

Hıdırlık Mh. İnönü Cad.

Başaran Eczanesi Selçuk

Atatürk Mh 1006 Sk No

Eti Eczanesi Şirinyer

Menderes Cd. 307/a Polat Ekmek Fırnı

Tire Ümit Eczanesi Tire

Yeni Mah. Enstitü Cad.

Torbalı Merkez Eczanesi Torbalı

Tepeköy Mh. Kazım Dirik Cad.

Yeni Elçin Eczanesi Üçyol

490 Sok. No: 21/d B. Evler İzmirspor

Egedeniz Eczanesi Urla

İzmir Cd No

Kıvanç Eczanesi Yeni Foça

Fevzi Çakmak Mh Girne Cd No

24:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Yazal Eczanesi Yeni Şakran

Sayfiye Mh. Kazım Dirik Cd.

21:00 Den Sonra- İcap Nöbeti Tutulmaktadır.

Babadan Eczanesi Yenişehir

Gaziler Cd. No:448

Oray Eczanesi Yeşilyurt

Ordu Cd.

24:00 Den Sonra- Basın Sitesi