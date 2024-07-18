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Gündem İzmir Buca'da başlayan yangın Gaziemir'e sıçradı! Bölgede bazı evler tahliye edildi
Gündem

İzmir Buca'da başlayan yangın Gaziemir'e sıçradı! Bölgede bazı evler tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 23:36:00 - 2024-07-19 00:26:13

İzmir'in Buca ilçesinde 10 saattir devam eden orman yangını sebebiyle bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın Gaziemir'e sıçradı. 

 

Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla birlikte TOMA'larla evlerin önüne set kuruldu.

Tahliyeler başladı!

Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz" denildi.
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Alevlere gece görüşlü helikopterlerle havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale yapılıyor.

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