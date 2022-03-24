İzmir Bayraklı Belediyesi hangi partide? Bayraklı Belediye başkanı kim?
Bayraklı Belediyesi’nin sosyal etkinlik merkezi başvuru formunda eşcinsellere yer verilmesi büyük tepkilere neden olurken, Bayraklı Belediyesi hangi partide? İzmir Bayraklı Belediye başkanı hangi partiden? İzmir Bayraklı Belediye başkanı kim? soruları da en çok arananlar listesine girdi. Peki İzmir Bayraklı Belediyesi hangi partide? Bayraklı Belediyesi CHP’de mi? İşte İzmir Bayraklı seçim sonuçları…
İzmir Bayraklı Belediyesi hangi partide? Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Mart 2019 seçim sonuçlarıyla belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri seçildi.
Bayraklı Beledeiyesi hangi partide?
31 Mart 2019 yerel seçim sonçalrına göre İzmir Bayraklı Belediyesi seçimi CHP ve AK Parti adayları arasında geçti. Bayraklı CHP belediye başkan adayı Serdar Sandal oyların yüzde 55.11’ini alarak Bayraklı Belediye başkanı olurken, AK Parti’nin Bayraklı adayı Ali Aslan da oyların yüzde 41,10’unu aldı. Böylelikle CHP adayı Serdar Sandal 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, Bayraklı Belediye başkanı seçildi.
İzmir Bayraklı seçim sonuçları: