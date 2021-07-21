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Aktüel İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen bazı kişiler gözaltına alındı
Aktüel

İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen bazı kişiler gözaltına alındı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 01:05:00 -
İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen bazı kişiler gözaltına alındı

İstanbul-Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Halitağa Caddesi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yapan ve slogan atan bir grup, izinsiz yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atan ve polise direnen gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

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