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Izgara temizliğinin püf noktaları

Mangal ızgarası temizliği nasıl olmalıdır? Mangal ızgarası temizlerken nelere dikkat etmek gerekir?

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:12
Izgara temizliğinin püf noktaları

Yağ ve gıda artıkları, ızgara ekipmanlarında duman oluşturduğu gibi besinlerin lezzetini ve sağlığı da olumsuz etkiler. Bu nedenle ızgara ekipmanlarının iyi temizlenmesi oldukça önemlidir. Barbekünün her kullanımdan sonra, iyi bir şekilde temizlenmesi ve yağ ve gıda atıklarından arındırılması gereklidir.

GAZLI MANGAL NASIL TEMİZLENİR?

Gazlı barbeküleri temizlemek için öncelikle güvenlik amacıyla gaz bağlantısını kapayın ve barbekünün yeterince soğuk olduğundan emin olun.

Sirke ve limonu, 1’e 2 oranında karıştırarak, ızgaranın üzerine püskürtün.

On dakika bekledikten sonra, ızgaranın üzerine yapışmış olan yağ ve kirleri fırça kullanarak çıkarın.

Ilık ve nemli bir bez kullanarak, ızgaranın üzerini temizleyin. Bezin ızgaraya yapışmaması için ızgaranın tamamen soğumuş olmasına ve fırçanın tüm artıkları çıkardığına emin olun.

Kimyasal maddeler yerine sirke ve limon kullanarak ızgara temizliği yapmanız, sağlığınız açısından önemli olduğu gibi, etkili bir temizlik yapabilmenize olanak sağşar.

KÖMÜRLÜ MANGAL NASIL TEMİZLENİR?

Kömürlü barbekü temizliği yapmaya başlamadan önce, ızgaranın yeterince soğumuş olduğundan emin olun.

Barbekünün ızgara bölümünü çıkararak; kömür, odun ve kül gibi atıkları çöpe boşaltın.

Izgaranın üzerine yapışan gıda atıklarını ve yağı kolay bir şekilde temizlemek için, sirke ve limon karışımını püskürterek, bir süre bekletin.

Fırça ya da metal spatula yardımıyla, ızgaranın üzerindeki atıkların giderilmesini sağlayın. (Sıcak su kullanarak, yağlardan daha hızlı bir şekilde kurtulabileceğinizden, fırça ya da metal spatula ile yaptığınız işlemi sıcak suyu kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz.)

Yağ ve besin artıklarını temizledikten sonra nemli bir bez ile ızgaranın üzerini silin.

Barbekü temizliği yaparken, kimyasal maddeler kullanmamaya özen göstermeniz, sağlığınız açısından önemli olduğu gibi, kimyasal madde kullanmanız durumunda, ızgarayı çok iyi durulamayı ihmal etmeyin.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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