İttifakın gizli ortağı deşifre oldu!

AB ülkeleri, AK Parti’nin seçim çalışmalarını engellerken, CHP ve İyi Parti’nin Köln’deki programlarına ise izin verildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Solingen faciasının 25. yılı 29 Mayıs’ta yapacağı konuşma yine “AK Parti’ye yarar” düşüncesiyle iptal edilmişti. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin, çifte standart için, “Türkiye’deki muhalefet ittifakının gizli ortağı Avrupa” yorumunu yaptı.

Ülkelerinde AK Parti’ye yönelik seçim engellemelerini ‘yasalarına’ dayandıran Avrupa ülkelerinin çifte standardı bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP ve İYİ Parti’nin Köln programlarına izin verilmesine rağmen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Solingen faciasının yıldönümü nedeniyle eyalet parlamentosunda düzenlenecek anma töreninin iptal edilmesi dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu sadece Solingen Belediyesi’ndeki anma törenine katılacak. UETD Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerinin Avrupa ayağını değerlendirdi.

YASAĞIN DOZU SÜREKLİ ARTTI

2015 seçimlerinde başlayan, 2017 halk oylamasında doruğa çıkan Batı’daki engelleme girişimlerinin dozunun her seçim daha da arttığına dikkat çeken Asiye Bilgin, Avrupa ülkelerinin bu yönde yaptıkları mevzuat düzenlemelerine dikkat çekti. “2017 Haziran ayında Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtiçindeki tüm diplomatik misyonlara yollanan bir nota ile AK Parti’nin Almanya’daki seçim çalışmalarını engellediler” diyen Bilgin, ilgili Nota’nın teoride AB üyesi olmayan tüm ülkelerin Almanya’da seçim çalışmalarını yasakladığını ama pratikte yasağın sadece ve sadece AK Parti için geçerli olduğunu ekledi.

YORUMA AÇIK NOTA

Almanya’nın notada yer verdiği yasaklara bakışının kişi ve kurumlara göre değişebildiğini belirten UETD Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin, İYİ Parti’ye geçen 15 vekil arasında yer alan CHP’li Tufan Köse’nin 1 Mayıs tarihinde Köln’deki Çorumlular buluşmasında konuşmasına izin verilirken; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu’nun da yarın yapılacak konferansa katılması planlanıyor. Bilgin, Köln’deki programlar hakkında şunları söyledi: “Onların kampanyalarına izin verilirken, Nota’ya rağmen görmezden gelinirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile ilgili kampanyalara engellemeler getiriliyor. Avusturya’da da ciddi anlamda baskılar var. Seçime gitmeye dahi endişe eden kitle olduğunu duyuyoruz. Ama bu kampanya sürecinde bu endişeleri giderecek ve vatandaşları sandıklara yönlendireceğiz.”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu’nun yarın Köln’de yapılacak konferansa katılması planlanıyor. Sosyal medyada yer alan bilgi notları, Kavuncu’ya herhangi bir engelleme çıkarılmadığının ispatı.

Her iki partili isimler de Avrupa’da engellenmezken; AK Parti’ye uygulanan çifte standart, tepki çekti.

MUHALEFET İTTİFAKINA AVRUPA DA EKLENDİ

Türkiye’de oluşturulan muhalefet ittifakına gayri resmi olarak Avrupa’nın da eklenebileceğini söyleyen Asiye Bilgin, “Son zamanlarda Avrupa’da Meral Akşener ve Selehattin Demirtaş ile ilgili haberler çıkıyor. Bunlar proje haberler. Türkiye’deki muhalefet ittifakının gizli ortağı Avrupa denilebilir” şeklinde konuştu. 24 Haziran’ın kader seçimi olacağının altını çizen Bilgin, “Referandumda hayır oyu çıkması için birçok engellemeler konulmuş, bunları aşmıştık. Bu seçimi referandumun devamı görüyoruz. Mücadele yeni başlıyor. Türkiye ne kadar güçlü olursa, biz de Avrupa’da aynı güçle hareket edebiliyoruz” dedi.

YENİ ŞAFAK