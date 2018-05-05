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İttifakın adını Haberal koymuştu 'Puştluk' ittifakı!

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri arasında yer alan, siyasi partilerin ittifak kurarak seçime girebilmesi için 30 Nisan'da başlayan süreç yarın tamamlanacak.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:13

Bu kapsamda ilk başvuru Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'den geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 5 maddelik protokolü dün YSK'ye sundu.
Öte yandan, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve İYİ Parti ortak ittifak protokolü üzerindeki çalışmaları da devam ediyor.

SKANDAL KONUŞMA AKILLARA GELDİ

Bu çerçevede, 21 Mart 2009 tarihinde CHP'li Mehmet Haberal'ın televizyonu Kanal B'de yayınlanan "Yerel Seçim Özel" programının canlı yayın arasında söylenenler akıllara geldi.
O dönem CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Kanal B Genel Müdürü Nahit Duru arasında şok bir diyalog yaşanmıştı.
Programa reklam arasına girdiğinde konuşulanlar bir süre sonra medyaya sızdı. O görüşmelerde, daha sonra CHP’den milletvekili olan Haberal’ın, AK Parti aleyhine, CHP lehine kanal yetkililerine verdiği talimatlar ortalığa çıktı.

CHP'Lİ HABERAL'DAN “HER TÜRLÜ PUŞTLUĞU YAP” TALİMATI

Programın sunucusu Nahit Duru, Mehmet Haberal’ın kendisine Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi illerde AK Parti’nin oyunu azaltmak için her türlü “puştluğu” yapma talimatı verdiğini söyledi. Bu çerçevede Saadet Partisi'ne de yakınlık göstermek gerektiği özellikle vurgulandı.
Duru, "Bunların (AK Parti'nin) oyunu azaltacak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'nın oyunu artıracak ne puştluk biliyorsan hepsini yap, dedi. Dedim ki 'Hocam, yani biz tabii bu adamlarımızı çıkaracağız, ama esas Saadet'i (Saadet Partisi'ni) çıkarmak lazım.".. "Niye" dedi. Dedim "Bunlarda CHP'ye oy 1 gidecekse, Saadet'e 3 gitme ihtimali var."..." diye konuşmuştu.
Sunucunun bu sözlerini Kılıçdaroğlu da “Tabii tabii” diyerek onaylamıştı.
O programdan yıllar sonra CHP, Saadet Partisi ile ittifak kurdu. Hatta "çatı adayı" bulmak için kolları sıvadı.
Tüm bu yaşananların ardından Türk siyasi tarihine geçen bu skandal konuşmalar ile muhalif ittifakın ismi de bir anlamda belirlenmiş oldu.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:13
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Adana
  5. Mehmet Haberal
  6. chp

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