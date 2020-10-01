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Ekonomi İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.
Ekonomi

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:04:49 -
İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.
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