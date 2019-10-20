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İtiraf ettiler! YPG/PKK, ABD’nin tasmalı köpeği

Barış Pınarı Harekatındaki zaferimizle şoke olup defolup gitmeleri beklenen terör örgütü YPG/PKK’lı hainler birbirine düştü.

20 Ekim 2019 Pazar 10:09
İtiraf ettiler! YPG/PKK, ABD’nin tasmalı köpeği

Türkiye’nin başta ABD olmak üzere haçlı dünyasına karşı kazandığı tarihi zafer terör örgütü PYD/YPG militanlarını da birbirine düşürdü. Eli kanlı hainlerin sosyal medya ayağını yürüten Amed Dicle, Fehim Işık, Piro Amed gibi isimler tarihi nitelikte itiraflarda bulunurken, paylaşımlarının altına yapılan yorumlar ise örgüt içindeki kaosu gözler önüne serdi. Birçok terör örgütü militanı ‘satıldıklarını’ ve ‘ihanete uğradıklarını’ söylerken elebaşlarına yönelik galiz küfürler savurdu. PKK adına propaganda yapan Piro Amed’in, “Biz Amerikan köpeğiyiz, boynumuza ip takıp 120 saat kimseye saldırmayın diyorlar. 120 saat bekleyip bir daha saldıracağız” paylaşımı ise dikkat çekti.

Birbirlerine düştüler!

Gönüllü hizmetkarlıklarını yaptıkları ABD’nin kendilerini satması sonucu sahipsiz kalan mayın eşekleri ile örgüt sempatizanları arasında büyük bir savaş yaşanıyor. Terör örgütü PYD/YPG adına sosyal medyada propaganda yapan alçakların paylaşımlarının altına yorum yapan isimler, galiz küfürlerle ‘önder’ bildikleri isimlere hakaret ediyor. Örgütün sosyal medyadaki en aktif isimlerinden Amed Dicle’nin, “Ronahi TV’ye konuşan SDF Genel Komutanı Mazlum Ebdi ‘Ateşkes çatışma olan iki bölge (Tel Abyad ve Serekaniye) içindir” paylaşımının altına üşüsen sempatizanlar ateş püskürdü. Abuzer Dilan isimli bir kullanıcı, “Afrin’de olduğu gibi Türkiye’ye teslim ettik. Gerillacılık oynayacağız” derken, Amed Lod isimli militan ise, “Çekildikten sonra ister iki şehir ister tüm bölge için olsun. Bu bir ihanettir, saygısızlıktır, küstahlıktır, şerefsizliktir, onursuzluktur” cevabını verdi.

Bozgunu itiraf ettiler!

Amed Dicle’nin örgütü savunan açıklamalarına ise en net cevap yine bir başka terör sempatizanı Piro Amed isimli kullanıcıdan geldi. Elebaşlarına sert tepki gösteren sosyal medya teröristi, “Biz Amerikan köpeğiyiz, boynumuza ip takıp 120 saat kimseye saldırmayın diyorlar. 120 saat bekleyip bir daha saldıracağız” sözleriyle tarihi bir itirafta da bulunmuş oldu. Fehim Işık isimli PKK propagandistinin, “NATO’nun 2. büyük ordusu 9 günde bir kasabaya bile giremedi” paylaşımı da bizzat örgüt militanları tarafından yalanlandı. Terör örgütü PKK desteçisi 2k1sahin isimli hesap, “NATO’nun 2. büyük ordusu olduğu bilinmiyor muydu? Yüz binler evinden yüzlercesi canından, binlerce kare topraktan olundu. 9 gün direndik diyebilmek için mi? Akıl tutulması resmen” cevabını verdi. Rojova isimli bir başka örgüt sempatizanı hesap ise, “Ne kazandık bir söyleyin de biz de bilelim” yorumunda bulunarak, uğradıkları bozgunu adeta itiraf etti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:09
  1. ABD
  2. haçlı dünyası
  3. terör örgütü PYD/YPG
  4. sosyal medya
  5. Amed Dicle
  6. Fehim Işık
  7. Piro Amed
  8. PKK
  9. PYD/YPG
  10. PKK propagandisti
  11. NATO
  12. 2k1sahin

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