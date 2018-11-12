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İtalyanlar yazdı! O ismin peşine düştüler

İtalya Seria ekiplerinden İnter, Roma ve Milan, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Tabak'ın peşine düştü.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:53
İtalyanlar yazdı! O ismin peşine düştüler

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

İtalyan Tutto Mercato sitesinin iddiasına göre Inter'in ardından Milan ve Roma takımları da Ozan Kabak'ın peşine düştü.

Monchi'nin yeni gözdesi

Inter'in Ozak Kabak ile geçtiğimiz haftalarda ilgilenmeye başladığı ancak Ozan yarışında Inter'in tek olmadığı belirtildi. Serie A'dan Milan ve Roma'nın da Ozan ile ilgilendiği, özellikle Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Ozan Kabak'ı yakından izlediği iddia edildi.

En az 20 milyon euro

Öte yandan Galatasaray'ın genç stoper için pazarlığı en az 20 milyon eurodan başlatacağı, daha düşük bir miktarı kabul etmeyeceği ileri sürüldü.

İtalyan takımı Inter dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki scoutlar, Galatasaray'ın Schalke ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Ozan Kabak'ı izlemiş ve genç futbolcuya geçer not vermişlerdi.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:53
  1. İtalya
  2. Galatasaray
  3. Ozan Tabak

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