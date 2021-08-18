İtalya'nın Antik Pompeii kentinde çok iyi korunmuş insan iskeleti bulundu

Arkeologlar, antik kent merkezinin doğusunda Porta Sarno nekropolünde bir mezarda beyaz saç tutamı ve kulağın bir kısmının muhafaza olduğu kafatası ile insan iskeleti keşfettiklerini açıkladı. Keşfin, antik dönemde birçok yetişkinin öldükten sonra yakılması nedeniyle sıra dışı olduğu ifade edildi. Mezardaki yazılardan birinde, burada yatan Marcus Venerius Secundino'nun Pompeii'de Yunanca performansların organize edilmesine yardımcı olduğu anlaşılırken, bunun o dönemde Latince'nin yanında Yunancanın kullanıldığına dair belge niteliği taşıdığı aktarıldı.

Turistlerin akın ettiği yerlerin başında

Pompeii Arkeoloji Parkı müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Yunanca performansların düzenlenmesi, antik Pompeii'yi karakterize eden canlı ve açık kültürel iklimin kanıtıdır." açıklamasını yaptı.MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu küller altında kalan Napoli yakınlarındaki antik Pompeii kenti, turistlerin İtalya'da akın ettiği yerlerin başında geliyor.