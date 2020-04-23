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Dünya

İtalya'da koronavirüsün son bilançosu açıklandı

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi.

2020-04-23 20:04:00 -
İtalya'da koronavirüsün son bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi.

ABD ve İngiltere'de bir günde 2 bin 326 kişi öldü

Öte yandan, ölümcül salgın nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği ABD ve Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere'de de ölü sayısı korkunç rakamlara ulaştı.

ABD'de 23 Nisan tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1710 artarak 46 bin 785'e yükseldi. İngiltere'de ise 23 Nisan'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.

 

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