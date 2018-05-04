İtalya'da erken seçim tartışmaları!

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri (M5S) Luigi Di Maio, ülkenin içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlık nedeniyle erken seçime başvurulması gerektiğini belirterek, "Umarım bu konuda herhangi bir muhalefet söz konusu olmaz ve mümkün olan en kısa sürede erken seçime gideriz. En kısa zamanda sandığa gitmeliyiz, hatta seçim 24 Haziran'da bile olabilir. Bunun üzerinde çalıştık ve takvim olarak mümkün." ifadesini kullandı.



''HALKA İHANET EDER!''



M5S'nin olası bir uzlaşı hükümetinde yer almayacağının altını çizen Di Maio, olası uzlaşı hükümetinde yer alacak partilerin "halka ihanet etmiş olacağını" savundu. Öte yandan dün mevcut hükümetin büyük ortağı ve seçimde aldığı düşük oy oranıyla mecliste üçüncü sıraya gerileyen sol görüşlü Demokrat Parti'nin (PD) geçici lideri Maurizo Martina, "PD ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi arasında hükümet kurma girişiminin sona erdiğini", PD'nin merkez sağ ittifakı veya aşırı sağcı Lig partisi liderliğindeki bir hükümeti desteklemesinin "imkansız" olduğunu söylemişti. Martina, seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı İtalya'nın erken seçim ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.



HÜKUMET KURMA ÇABALARI



Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın pazartesi hükümetin kurulmasına ilişkin müzakerelere devam edeceği kaydedilmişti. Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, nisan ayının başından beri siyasi partilerle bizzat yaptığı müzakereler ve hükümetin kurulması ihtimalinin belirlenmesi için ayrı ayrı görevlendirdiği Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'nun temaslarından herhangi bir sonuç alınamamıştı.



''İTALYA'NIN KARDEŞLERİ'' 1. SIRADA



Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak mecliste en fazla milletvekiline sahip siyasi parti oldu.

Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı Lig, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı Forza Italia (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu merkez sağ ittifakı ise toplam yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıktı.