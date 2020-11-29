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Aktüel İsviçreliler "şirketler yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulsun" teklifine "hayır" dedi
Aktüel

İsviçreliler "şirketler yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulsun" teklifine "hayır" dedi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:55:38 -
İsviçreliler "şirketler yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulsun" teklifine "hayır" dedi

CENEVRE (AA) - İsviçre'de halk, ülkede faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulmasını öngören teklifi bugün yapılan referandumda reddetti.

Ülke çapında yapılan 2 halk oylamasının sonuçları belli oldu.

Referandumda sürpriz olmadı. Merkezleri İsviçre sınırı içinde bulunan tüm şirketlere özellikle insan hakları, çocuk işçi çalıştırılması ve çevresel standartlara uyulması konusunda ağır yükümlülükler getirilmesini talep eden düzenlemeye halk "hayır" dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde referanduma götürülen teklif, halk oylarının yüzde 50,7'sini almayı başardı. Ancak bu sonuca rağmen, teklif 26 kantonun çoğunda reddedildiği için kabul görmedi.

Ülkede Almanca konuşulan kantonlarda halkın teklife "hayır", Fransızca konuşulan kantolar da ise "evet" oyu verdiği görüldü.

Bu sonuçla birlikte ülkedeki şirketler, yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulmayacak.

- Hükümet teklife karşı çıktı

İlk kez 2016 tarihinde gündeme getirilen teklife göre, İsviçre merkezli şirketlerin yurt dışında on yıllardır insan hakları ihlallerinde bulunduğu, çevreye zarar verdiği, çocuk işçilerin çalıştırıldığı ve nehirleri zehirledikleri belirtiliyordu.

Federal hükümet ve şirketler bu düzenlemeye karşı çıkmış, insan hakları örgütleri ve Yeşiller başta olmak üzere bazı siyasi partiler teklife destek vermişti.

- Medyaya eleştiri

Teklife hayır oyu verilmesinin ardından aktivistler yaptıkları açıklamalarda, halk oylamasında İsviçre medyasını taraf tutmakla suçladı.

Öte yandan, ülkede yapılan diğer bir referandumda ise "Savaş malzemesi üreticilerinin finansmanının yasaklanması" teklifi halk tarafından yüzde 57,4 ile reddedildi.

Referandum öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarında her iki teklifin de kabul edilmeyeceği öngörülüyordu.

Nüfusu 8,6 milyona ulaşan ve 26 kantondan oluşan İsviçre, ülkede sık sık yapılan referandumlar aracılığıyla doğrudan demokrasi ile yönetiliyor.

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