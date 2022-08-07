Isuzu D-Max Ege’de kuzeyden güneye rüzgârın rotası ile ilerliyor

ONUR YILMAZ

“Isuzu D-MAX ile Rüzgârın Rotası” mottosu ile Ege sahillerinde kuzeyden güneye yedi sahil beldesinde düzenlenen Isuzu D-max etkinliklerinin ikinci ayağı 8-21 Ağustos tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenecek. Isuzu D-Max yaz etkinlikleri, Anadolu Isuzu’nun sponsor olduğu IFCA Junior, Youth Masters Slalom Dünya Rüzgar Sörfü Şampiyonası ile tamamlanacak. Isuzu D-Max “Rüzgârın Rotası” etkinliklerinin ilk ayağında bugüne kadar Bozcada, Akçay, Foça, Didim, Göcek, Marmaris ve Datça’da düzenlenen tanıtım ve test organizasyonları büyük ilgi gördü.

Etkinliklerin 8 Ağustos’tan itibaren Çeşme’de gerçekleştirilecek olan ikinci bölümünde ise Isuzu D-Max pick-up’lar ilk aşamada 8-14 Ağustos tarihleri arasında Çeşme Marina’da, ikinci aşamada ise 14-21 Ağustos tarihlerinde ise Çeşme Ion Club’da özel standlarda sergilenecek. Düzenlenecek olan etkinliklerde Isuzu D-Max araçlar hakkında ziyaretçilere bilgiler verilecek ve güvenli sürüş eğitmeni eşliğinde araçları test etme olanağı sunulacak.