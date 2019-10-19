İstiklal Marşı'yla dalga geçen sapkınlardan yeni rezalet! İstiklal Marşı’yla dalga geçen Boğaziçi Üniversiteli sapkınlar, ahlaksızlıkta çıtayı tepeye çıkardı!.. Sanat adı altında gösteri düzenleyen eşcinsel bir sapkın, sahnede kalçasını açarak skandala imza attı.

Geçtiğimiz günlerde sapkın etkinlik için yolladıkları davetiyede, İstiklal Marşı’yla dalga geçtikleri belirlenen Boğaziçi Üniversiteli eşcinseller, rezilliği farklı bir boyuta çıkardı. Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde sahneye çıkıp gösteri yapan sapkınlar, sanat adı altında ahlakı ayaklar altına aldı. Eteğini sıyırıp... İdeolojileri gereği ahlaki hiçbir değer yargıları olmayan eşcinsel sapkınlar, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde sahneye çıkıp mide bulandıran görüntüler sergiledi. Sahnedeki iri kıyım sapkın yaratık, eteğini sıyırıp kalçasını açtı. İstiklal Marşı’yla dalga geçtiler İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı sapkın LGBT+Çalışmaları Kulübü’nün, üyelerine skandal bir mail attığı ortaya çıkmıştı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, İstiklal Marşı sözleri değiştirilerek adeta alay edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.