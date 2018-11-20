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İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Final Four'a kalan takımlar!

Oynanan karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Portekiz, İsviçre ve İngiltere’den sonra Hollanda Final Four'a çıkan son takım oldu.

20 Kasım 2018 Salı 03:04
İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Final Four'a kalan takımlar!

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Portekiz, İsviçre ve İngiltere’den sonra Hollanda, turnuvada Final Four'a çıkan son takım oldu.

Hollanda, A Ligi 1. Grup maçında konuk olduğu Almanya ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla grupta 7 puanlı Hollanda, Fransa’nın önünde UEFA Uluslar Ligi’nde Final Four'a yükseldi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 03:04
  1. UEFA Uluslar Ligi
  2. UEFA Avrupa Uluslar Ligi
  3. UEFA Avrupa Uluslar Ligi Final Four
  4. Portekiz
  5. İsviçre
  6. Hollanda
  7. İngiltere

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