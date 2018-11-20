İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Final Four'a kalan takımlar!

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Portekiz, İsviçre ve İngiltere’den sonra Hollanda, turnuvada Final Four'a çıkan son takım oldu.

Hollanda, A Ligi 1. Grup maçında konuk olduğu Almanya ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla grupta 7 puanlı Hollanda, Fransa’nın önünde UEFA Uluslar Ligi’nde Final Four'a yükseldi.