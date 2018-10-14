İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu sonuçları!
TFF 2.Lig'de 7. hafta karşılaşmaları Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlar ile tamamlandı.14 Ekim 2018 Pazar 01:08
Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Konya Anadolu Selçukspor-BUGSAŞ Spor: 1-2
Tokatspor-Sivas Belediyespor: 1-2
Bandırmaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-Zonguldak Kömürspor: 0-1
Tuzlaspor-Fethiyespor: 1-1
Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: 1-0
Şanlıurfaspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Tarsus İdmanyurdu-Pendikspor: 2-2
Menemen Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-1
Beyaz Grup
Hacettepe-Eyüpspor: 3-1
Samsunspor-Gaziantepspor: 2-0
Keçiörengücü-İnegölspor: 1-1
Niğde Anadolu-Kastamonuspor 1966: 1-2
Sarıyer-Ankara Demirspor: 2-1
UTAŞ Uşakspor-Sancaktepe Belediyespor: 2-1
Bayrampaşa-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-2
Manisaspor-Gümüşhanespor: 1-1
Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
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