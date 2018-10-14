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İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu sonuçları!

TFF 2.Lig'de 7. hafta karşılaşmaları Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlar ile tamamlandı.

14 Ekim 2018 Pazar 01:08
İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu sonuçları!

Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Konya Anadolu Selçukspor-BUGSAŞ Spor: 1-2

Tokatspor-Sivas Belediyespor: 1-2

Bandırmaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Darıca Gençlerbirliği-Zonguldak Kömürspor: 0-1

Tuzlaspor-Fethiyespor: 1-1

Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: 1-0

Şanlıurfaspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Tarsus İdmanyurdu-Pendikspor: 2-2

Menemen Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-1

Beyaz Grup

Hacettepe-Eyüpspor: 3-1

Samsunspor-Gaziantepspor: 2-0

Keçiörengücü-İnegölspor: 1-1

Niğde Anadolu-Kastamonuspor 1966: 1-2

Sarıyer-Ankara Demirspor: 2-1

UTAŞ Uşakspor-Sancaktepe Belediyespor: 2-1

Bayrampaşa-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-2

Manisaspor-Gümüşhanespor: 1-1

Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 01:08
  1. Zonguldak
  2. Uşak
  3. Şanlıurfa
  4. Tokat
  5. Sivas
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Niğde
  9. Kahramanmaraş
  10. Manisa
  11. Konya
  12. Kırklareli
  13. Kastamonu
  14. Gümüşhane
  15. Gaziantep
  16. Ankara
  17. TFF 2. Lig
  18. TFF 2.Lig Kırmızı Grup
  19. TFF 2.Lig Beyaz Grup
  20. TFF 2. Lig toplu sonuç

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