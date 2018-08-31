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İşte mutfaklardaki en büyük tehlike!

Mutfağımızdaki en büyük tehlike ‘aflatoksin’dir. İşte detaylar...

31 Ağustos 2018 Cuma 13:29
İşte mutfaklardaki en büyük tehlike!

Mutfağımızdaki en büyük tehlike ‘aflatoksin’, çünkü kansere sebep olduğu kesin olarak belirlenmiş ender maddelerden biri ve ne yazık ki oldukça yaygın. Aspergillus adında bir mantar türünün salgıladığı bir toksin bu... Pamuk görünümünde, bazen renkli oluşumlar yaparak ürerler. Hatta ürünün gözle görülür küf gelişmesi olmayan derin kısımlarına kadar girerler. Bu sebeple küflenmiş gıdaların, küflenmiş kısımlarının atılarak diğer kısımlarının tüketilmesi yanlıştır.

Mide, bağırsak ve karaciğer kanseri oluşumunu tetiklediğine dair binlerce araştırma var. Aflatoksinin en önemli kaynağı, eski İsviçre kaşarları ve deri tulumları gibi keskin ve üzeri küflü peynirler... Yoğurtlarda da aynı tehlike söz konusu, bekleyince üzeri küflenen yoğurtları kullanmamak, en doğrusu tüketeceğimiz kadar almak veya yapmak gerekiyor.

Diğer önemli aflatoksin kaynağı bayat ekmekler... Özellikle paket içindeki dilimlenmiş ekmekleri kullanırken, dilim aralarını çok iyi kontrol etmek, hatta koklamak gerekiyor, en ufak bir küf kokusu alınırsa, görüntüde bir şey olmasa bile o ekmeği tüketmemek gerek. Bu tür hazır paket ekmeklerin son kullanma tarihine aldanmayın.

Ortamınız rutubetliyse, rutubetli ortam toksinler için en uygun ortamdır, orada rahatlıkla üreyebilirler. O yüzden bu tip ürünleri kuru yerlerde muhafaza etmek gerekiyor. Hatta mümkünse buzdolabında. Mesela pul biber. Pul biberde aflatoksin inanılmaz derecede yüksektir ve bu birçok kişi tarafından bilinmez. Pul biber çok riskli bir gruptur. Birçok baharat grubu analiz edildi, temiz pul biber adeta bulunamadı.

Pul biberin buzdolabında saklanması lazım. Buzdolabında saklanırsa en azından içinde bulunan toksin üreyemiyor.

Buzdolabı sıcaklığı toksinin üremesi için uygun bir ortam değil, sabit kalıyor. İçinde varsa ona bir şey yapamıyorsunuz, toksinin böyle bir zorluğu var. Ayıklanamıyor. Temizleyemiyorsunuz. Ürününüzü buzdolabında tutarsanız içinde toksin barındırıyorsa şayet aynı seviyede kalıyor.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 13:29
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