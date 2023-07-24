İşte kirpiklerinizi bir hafta da uzatan yöntemler çoşturdu! İpek ve ok gibi oluyor…Harika yöntem

KİRPİK UZATMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Uzun ve tatlı kirpikler, güzel bir yüzün en önemli özelliklerinden biridir. Gözlerini çerçeveliyorlar ve büyüleyici yüzünüze ikinci bir anlam kazandırmak için oldukça faydalı oluyorlar. Ancak, herkes kalın ve uzun kirpiklere sahip olamıyor. Bunun için sizlere kirpik uzatma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Kirpik uzatmak için piyasada maskaralar ve yapay kirpikler gibi pek çok göz ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler sizin uzun ve kalın kirpiklere sahip olmanıza yardımcı olabilir, ancak kiriklerinizi zayıf ve kırılgan hale getirebilir. Bu ürünleri kullanmak yerine size vereceğimiz kirpik uzatma yöntemlerini deneyerek daha uzun kirpiklere kavuşabilirsiniz.

VAZELİN

Vazelin hemen hemen herkesin kullandığı bir güzellik ürünüdür. Vazelin bir hafta içerisinde daha uzun kirpiklere sahip olmanızı kolaylaştıracaktı

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NASIL UYGULANIR?

Parmağınızı vazelinin içerisine batırın.

Daha sonra vazelini Kirpiklerinize eşit olarak uygulayın. Kirpiklerinizi ağırlaştırabileceğinden ve kırılan kirpiklerin kırılmasına neden olabileceğinden çok fazla uygulama yapmayın.

Her gece yüzünü yıkadıktan ve makyajınızı yaptıktan sonra bunu uygulayın. 10 haftada daha uzun ve kalın kirpiklere sahip olabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI

Naturel sızma zeytinyağı, E ve K vitaminleri ile diğer antioksidanlar açısından zengindir ve bu da onu güzel saçlar ve kirpikler için güçlü bir tonik yapar. Kirpiklerinize zeytinyağı sürmek daha parlak ve uzun kirpiklere sahip olmanızı sağlar.

NASIL UYGULANIR?

Yüzünü yıkayın ve tüm makyajı çıkardığınızdan emin olun. Sızma zeytinyağına temiz bir maskara fırçası batırın ve gözlerinize sürün. Yatağa gitmeden önce her gece kirpiklerinize bu uygulamayı yapın. Bir ay içinde olumlu sonuçlar alacaksınız.

BEBEK YAĞI

Kirpiklerinizi uzatmak için bebek yağını da kullanabilirsiniz. Sert kimyasallar içermez ve kirpiklerinizin uzamasına aynı zamanda da nemlenmesine yardımcı olur.



NASIL UYGULANIR?

Yüzünü yıkayın ve tüm makyajınızı çıkarın.

Pamuğu bir bebek yağına batırın.

Kirpiklerin tabanından başlayarak, kirpiklerinize cömertçe uygulayın.

4 ile 5 haftada güzel kalın kirpikler elde etmek için her gece tekrarlayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistancevizi yağı kirpik uzatmanın yanı sıra saçlarınızın da uzamasına yardımcı olmaktadır. Hindistan cevizi yağı kirpiklerinizin beslenmesini sağlamada ve saç büyümesini uyarmada etkilidir. Ayrıca göz kapaklarınızdaki ve kirpiklerinizdeki mantar enfeksiyonlarından uzaklaşmanızayardımcı olan doğada antibakteriyeldir.

Malzemeler

Hindistan cevizi yağı - 2 yemek kaşığı

Lavanta esansiyel yağı - 1 veya 2 damla

NASIL HAZIRLANIR?

2 çorba kaşığı hindistancevizi yağını küçük bir kaba koyun.

Hindistan cevizi yağına 1 veya 2 damla lavanta esansiyel yağı ekleyin.

Onları iyice karıştırın ve kirpik serumunuz kullanıma hazır.

NASIL KULLANILIR?

Bütün makyajını çıkarın ve yüzünüzü yıkayın.

Karışıma temiz bir maskara fırçasını karıştırın ve kirpiklerinize uygulayın.

Karışımı 4 ile 5 hafta boyunca daha uzun kirpiklere sahip olmak için kullanabilirsiniz.