İşte gün gün tahminler! Bayramda havalar nasıl olacak?

Yeni Akit Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla “Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmaları konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.” uyarısında bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban Bayramı süresindeki hava tahmin raporlarını yayınlayarak uyarılarda bulundu. Bakanlığın paylaşımlarında şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-34 °C, Ankara'da 36-40 °C, İzmir'de 32-36 °C, Antalya'da 33-36 °C, Samsun'da 29-31 °C, Erzurum'da 30-34 °C, Diyarbakır'da 40-43 oC civarında olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Yağışlara dikkat

Bu hafta sonu (17-18/07/2021) yurdun kuzeydoğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) ülkemizde önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.