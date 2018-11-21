İşte Fatih Terim'in yeni 10 numarası! 18 yaşındaki...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Akbaba ve Belhanda'nın yokluğunda Galatasaray U21 takımının 10 numarası Atalay Babacan'a görev vereceği kaydedildi.21 Kasım 2018 Çarşamba 03:16
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim pek çok eksiğe rağmen Kayseri deplasmanına götürmediği Atalay Babacan, Recep Gül’e uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, milli arada görüştüğü iki genç oyuncusuna da, ''bu sizin için fırsat, Ozan, Yunus ve Celil bunu değerlendirdi. Sizden de bekliyorum'' dedi.
Fatih Terim’in özellikle Emre’den sonra Belhanda’nın da sakatlanması üzerine Atalay’ın üzerine çok daha fazla düştüğü gelen bilgiler arasına.
Kaynak: Fotospor
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