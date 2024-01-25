İşte Ayasofya gerçeği! Bakın turistlere giriş neden 25 avro

Ayasofya tekrar cami olarak ibadete açıldığı ilk günden bu yana karalama çalışmalarına devam eden hazımsızlar yine operasyona kalkıştı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı, gayrimüslimler için müze olarak kullanıma sunuldu. Gayrimüslimler için giriş ücreti 25 Euro olarak belirlenirken, Müslümanlara, yani camiyi ibadet amaçlı kullanacak olanlara girişlerin ücretsiz olacağı açıklandı.

Tarihçi Ahmet Anapalı ise, yaygara koparanlara en güzel şekilde 25 avro gerçeğini böyle açıkladı.

Anapalı Youtube kanalında yaptığı açıklamada, “Her gün 10 binlerce insan Ayasofya Camii'ne giriyordu. Çıkan nefes buharından 7 buçuk tonluk su akıyor zemine. Yazıktır, günahtır. Bunu önlemek için artık yabancı ziyaretçiler galeriye 25 Euro ödeyerek girecek. FETÖ’cüler hemen “Ayasofya’ya Türkler alınmıyor, Ayasofya Müze oluyor” algısına başladılar. AK Parti’ye oy veren kardeşim bu FETÖ’cülere inanma, bu kadar saf olma! Özlem Doğan kardeşim gidip biletini aldı, videosunu da çekti. Doğru olan da üst katın herkese paralı olması, alt kata da sadece namaz kılanların girmesi. Bence 100 Euro olmalı, çünkü yapı Peygamberimizden bile yaşlı. Ayasofya’yı çok hoyrat kullanıyoruz, yapıyı kaybedeceğiz.” ifadelerini kullandı.