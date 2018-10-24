İşte alerjiler hakkında temel gerçekler



1- Alerjik reaksiyon sırasında bağışıklık sisteminiz aslında zararsız olan bir maddeye aşırı tepki verir.



Doğru Yanlış

2- Alerji hapşırma, burun akması, cilt kızarıklığı, mide ekşimesi, karın ağrısı, şiddetli solunum yetmezliği belirtileriyle çok çeşitlilik gösterir.



Doğru Yanlış

3- Kanarya otu (yakup otu) alerjilerin yaklaşık yüzde 90’ını etkiliyor.

Doğru Yanlış

4- Alerji saldırılarından kurtulmanın en iyi yolu alerjinizi tetikleyen maddelerden sakınmaktır.

Doğru Yanlış

5- Antihistaminlerin düzenli kullanımı alerjinizi iyileştirebilir.



Doğru Yanlış

Birinici soruya "doğru" dediyseniz, doğru cevap..

Evet, alerjisi olan insanlarda, normalde bakteriler, virüsler ve diğer tehlikeli işgalcileri yok etmek için var olan bağışıklık sistemi, toz, besin maddesi gibi normalde zararsız olan maddeleri (alerjenler) yanlışlıkla bir tehdit olarak algılar. Vücudunuz bundan sonra alerjenleri yok etmek için antikorlar üretir. Antikorların bir yan ürünü olarak histaminin de bulunduğu bir dizi kimyasalların üretilmesine neden olan bir olaylar zinciri harekete geçer. Histamin alerjilerle ilişkili belirtileri üretir.

İKİNCİ SORU

İkinci soruya yine doğru dediyseniz yanılmadınız. Gerçekten farklı alerjiler vücudun farklı kısımlarını etkileyip bir dizi farklı belirtiye sebep olur. Mesela kedilere veya polenlere karşı alerji varsa, hapşırma, hırıltı, burun tıkanıklığı, astım, göz, ağız veya boğazda kaşıntı belirtileri görülebilir.

İlaç, gıda veya böcek sokması alerjileri cildi tahriş ederek kaşıntıya, kızarıklığa ve şişe yol açabilir.

Gıda alerjileri karın ağrısına, hazımsızlığa ve mide ekşimesine sebep olabilir.

Hem gıda hem de ilaç alerjileri eklem katılığı, eklem ağrısı ve şişi yapabilir.

Bazı alerjik reaksiyonlar hayatı tehdit eden solunum yetmezlikleri de yapar.

Anafilaksi denilen şiddetli alerjik reaksiyon ölümcül bile olabilir. Anafilaksi belirtileri boğazda sıcak, akıntılı, kaşıntılı şiş, astım, hırıltı, tansiyon düşmesi sonucu ortaya çıkan sersemlik, mide bulantısı veya kusma ya da mide krampları olarak ortaya çıkabilir. Tekrar edelim: şiddetli alerjik reaksiyon ölümle sonuçlanabilir. Dikkatli olmalısınız.

ÜÇÜNCÜ SORU YANLIŞ!

Üçüncü soruya eğer "yanlış" dediyseniz, tebrik ederiz. Hakikaten Kanarya otu, solunum ile ilgili alerjilerin bir numaralı suçlusu olsa da, bitkilerden ilaçlara birçok yaygın madde de alerjik reaksiyonları tetikliyor.

Uzun liste bile yapılabilir. Ama bakın şunları hemen belirtelim: Çim, bahçe toprağı, tüy, hayvan kepeği, inek sütü, fıstık, buğday, mısır, kabuklu deniz hayvanları, insülin ve penisilin bu listede var.

DÖRDÜNCÜ SORU DOĞRU

Dördüncü sorunun cevabı için "doğru" demeliydiniz. Çünkü, alerjiyi tetikleyen maddelerden uzak durabilmenin püf noktaları hakkında hekimle konuşmak gerekin. Her insanın alerjisi başka başkadır. Eğer süt ürünlerinize alerjiniz varsa soya bazlı ürünler kullanırsınız. Solunum alerjileriniz varsa, evinize havayı temiz tutacak, küfü ve polenleri uzaklaştıracak yüksek verimli çalışan bir hava temizleyiciye ihtiyacınız var demektir.

BEŞİNCİ SORU DA DOĞRU

Geldik son soruya.. Ona da "doğru" diye cevap vermeniz gerekiyordu. Neden? Çünki, sadece antihistaminler alerji semptomlarını rahatlamaya yardımcı olabilir fakat alerjinizi iyileştiremez.

Bağışıklık tedavisi veya alerji aşıları, alerjinizi tedavi etmenin tek yoludur. Solunum alerjilerine uygulanan bağışıklık tedavisi veya alerji aşı tedavi yönteminin %70 ila 80 başarı oranı vardır ki, tedavi süresi 1 ila 3 yıl arasında değişebiliyor.

Sorulara cevap verirken gözünüz bu metne kaydı da ister istemez kopya çekmek gibi bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, umursamayın. Önemli olan, sağlığınız açısından birşeyleri hatırmanızdı.