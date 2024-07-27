İstanbul’un terk edilen araçları: Altlarında ot bitiyor

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Yurdun dört bir yanında görülüyorlar ama en çok Megakent İstanbul’da bulunuyorlar. Terk edilmiş araçlar vatandaşlar ve çevre için büyük tehlike saçıyor.

Sokaklarda bulunan araçlara madde bağımlıları ev olarak kullanabiliyor.

Son olarak; İstanbul Arnavutköy’de İslambey Mahallesi'nde yıllardır park halinde duran iki ticari araç vatandaşların korkulu rüyası olmuş, Çocuk parkının yanına park edilen araçlar mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırıyordu. Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istemişti.

Terk edilmiş araçlar hem ekonomiye hem de bulundukları sokağa zarar verir hale geldi. Oysaki 2022’de terk edilmiş araçlarla ilgili İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araç sahiplerinin uyarıya rağmen çekmediği araçları trafikten men edilecek.

- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/6 maddesi uyarınca kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde tebliğ yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise sahibinden tahsil edilecek.

- Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 14'üncü maddesi kapsamında buluntu olması nedeniyle veya bu kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların Milli Emlak müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Mevzuat ve kurallar açıkken eğer sokağınızda terk edilmiş bir araç varsa yapmanız gerekenler var. Öncelikle Vatandaşların belediye ya da valiliğe şikâyette bulunması gerekiyor.

Vatandaşlar ihbarın ardından süreci yakından takip etmesi gerekiyor.

Sorunların çözüm noktası ALO 130 hattı vatandaşlarca aktif olarak kullanılıyor.