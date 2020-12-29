İstanbul'un fethini örnek gösteren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilginç çıkış

Seçimlerde CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ilginç açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusuna Türkiye'nin verdiği desteği küçümseyen Ağıralioğlu, tüm bunları "konjonktür" olarak yorumladı.

Söz konusu açıklamalarını bir adım daha öteye taşıyan Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul’un fethi ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

İşte İYİ Partili Ağıralioğlu'nun o açıklaması:

“O zaman 3 tane helikopter gönderemedik, mahcup olduk Elçibey'e, şimdi, Allah'a hamdolsun şartlar değişti, konjonktür de değişti. Bazen konjonktür çok avantajlı hâle getirir, siz çok maharetli olmazsınız, konjonktür de lehinize döner, yahut ikisi birden olur; İstanbul’un fethi gibi, diğer fütuhatlarımız gibi.

İstanbul'un Yani en kudretli zamanımızdı filan ama Roma da en zayıf zamanında yakalanmıştı.

Nihayetinde konjonktür de müsaade etti, 92'de Ermenistan'ın arkasındaki azgınlığı, Rusların desteğiyle toprak işgaline dönüştürmüş olan teşebbüs, yine, Ruslar aradan çekilince aynı şartları Azerbaycan lehine planlayınca bizim lehimize döndü; bunu unutmamamız lazım.

Yani şöyle değil: Azerbaycan da kuvvetliydi, Türk devleti de kuvvet verdi lakin Ruslar, Ermenistan'ın arkasındaki desteği çekip olana bitene sessiz kalmayı denediler. Şimdi, bizim dert edeceğimiz şey budur.”

Ağıralioğlu'na kritik soru: O Konjonktür kendiliğinden mi oluştu?

Tarihin altın harflerle yazdığı zaferleri "Konjonktür" ifadesiyle yorumlayan Yavuz Ağıralioğlu'na "Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un surları döven şahi topları, Türkiye'nin Azerbaycan'a gönderdiği yerli ve milli SİHA'lar kendiliğinden gelişen bir konjontür mü?" soruları yönetildi.

"Milliyetçi söylem buysa, çok yazık"

Ağıralioğlu'nun bu konuşmalarına tepki gösteren AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“Özetle dediği şu: Kendi gücümüzü boşverin. Asıl konjonktür müsait olduğu için Fatih İstanbul’u aldı, Ermenistan Azerbaycan’a yenildi. Milliyetçi söylem buysa, çok yazık!”