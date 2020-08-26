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Aktüel İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü
Aktüel

İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

Kente su sağlayan barajların doluluğu yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı - Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 12 Ağustos Çarşamba günü yüzde 53,37 olarak tespit edilirken, mevcut su azalışındaki 15 günlük değişim yüzde 8,33 oldu - Barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92'ye gerilerken, barajların sadece 3'ü, yüzde 50'lik doluluğu aşabildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:52:10 -
İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı.

AA muhabirinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerinden derlediği bilgilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük 2. seviyesine geriledi.

26 Ağustos Çarşamba günü yapılan ölçümlerde barajlardaki mevcut su tutma kapasitesinin yüzde 48,92'sinin dolu olduğu dikkati çekti.

Söz konusu tarih dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı ise 2011'de yüzde 70,81 olarak gerçekleşti.

Geçmiş 10 yılda 26 Ağustoslarda barajların toplam doluluk oranları şöyle:

YIL DOLULUK SU MİKTARI (milyon metreküp)
2011 70,81615
201262,06539
201360,83 528
201416,41143
201570,42 612
201654,02 469
201763,96556
201863,91555
201960,68527
2020 48,92 424,96

- Doluluk oranı 15 günde yüzde 8,3 azaldı

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 12 Ağustos Çarşamba günü yüzde 53,37 olarak tespit edilirken, mevcut su azalışındaki 15 günlük değişim yüzde 8,33 oldu.

Değerlendirmeye alınan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92'ye gerilerken barajların sadece 3'ü, yüzde 50'lik doluluğu aşabildi.

İstanbul'a su sağlayan barajların ayrı ayrı doluluk oranları ve mevcut su miktarlarının milyon metreküp cinsinden ölçümü ise aşağıdaki gibidir:

BARAJ

DOLULUK

(Yüzde)

SU MİKTARI (Milyon metreküp)

Ömerli 75,79 178,38
Pabuçdere 7,34 4,29
Sazlıdere 17,55 15,57
Büyükçekmece 25,56 38,07
Alibey 21,39 7,30
Terkos 53,70 87,12
Kazandere 6,40 1,12
Elmalı 42,67 4,10
Darlık 81,03 87,11
Istrancalar30,67 1,91




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