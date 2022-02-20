İstanbul'u felç eden Ekrem Rusya-Ukrayna krizine el attı

İstanbul'da kötü bir sınav veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda, "Şehirlerin Rolü: Demokraside Ezber Bozanlar" başlıklı panelde konuştu.

Diyalog çağrısı

Rusya ve Ukrayna'ya çağrıda bulunan İmamoğlu, "Ben aslen Karadenizliyim. Karadeniz kıyısındaki Trabzon'da doğdum. Karadeniz çok özel bir coğrafyadır ve değişik kültürleri barındırır. Bir Karadenizli olarak Karadeniz'de barış istiyorum. Dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasında daha fazla diyalog gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca NATO ve Rusya ile, Avrupa ve Rusya ile daha fazla diyalog gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Başka bir şehirde de olsa iki ülke bir araya gelmelidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'de ortak bir görüşme çağrısı yaptığını hatırlatan İmamoğlu, "Bizim o coğrafyada barışa ihtiyacımız var. 21. yüzyılda Avrupa'da savaş olmamalı. Umarım bu coğrafyada barış olur. İstanbul barış görüşmeleri için hazırdır. Hükümetimiz de bu konuda teklifte bulunmuştu. Başka bir şehirde de olsa iki ülke bir araya gelmelidir. Barış için bir çözüm ya da bir yol bulmak zorundalar." diye konuştu.