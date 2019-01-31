İstanbulspor'da Jerry Akaminko'nun sözleşmesi feshedildi



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Ganalı savunma oyuncusu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi. Akaminko, bu sezon 7 müsabakada sarı-siyahlı formayı giydi.

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