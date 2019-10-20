  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev yapımı saç spreyi nasıl yapılır? İşte, ev yapımı saç spreyi tarifi

Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy sütlacı tarifi!

Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç tarifi

Tuzlu çubuk kaç kalori? Diyet yaparken tuzlu çubuk yenir mi?

Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon
Siyaset

İmamoğlu iptal ettirdi Zeytinburnu sahneledi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ideolojik saplantılarla şehir tiyatroları repertuarından kaldırdığı Necip Fazıl Kısakürek’in unutulmaz eseri ‘Reis Bey’ isimli tiyatro oyunu, AK Partili Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

2019-10-20 09:22:00 - 2019-10-20 09:22:44
İmamoğlu iptal ettirdi Zeytinburnu sahneledi

 Haber Merkezi 

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’e ait olan Reis Bey isimli tiyatro eserini, ideolojik bir hınç neticesinde şehir tiyatrolarından kaldıran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na anlamlı cevap Zeytinburnu Belediyesi’nden geldi. AK Partili Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu kapsamında, Reis Bey isimli tiyatro eserinin sahnelenmesi için verdiği talimat binlerce tiyatro severi buluşturdu. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyicisiyle buluşan tiyatro eserinin ilk gösterimine Başkan Arısoy da katıldı. Oyunun prömiyeri öncesi konuşan Arısoy, şunları söyledi: “Bu yıl Büyükşehir Belediyesi birçok oyun ile birlikte Necip Fazıl’ın ölümsüz eseri Reis Bey’i maalesef repertuarından kaldırdı. Devlet Tiyatromuz il yetişkin oyunu daha önce çocuk oyunu vardı ama yetişkin oyununun bugün ilk gösterimini sanatseverler ile birlikte izleyeceğiz. Devlet Tiyatromuz her ay 3 hafta burada sahne açacak. Reis Bey’i İstanbul’da ilk ağırlayan belediye olmaktan son derece memnunum. Benim açımdan şöyle bir özelliği var. Müsteşarken sahneye konan bir oyunu şimdi belediye başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapıyoruz bundan açıkçası çok memnuniyet duyuyorum.

Yeni Akit Gazetesi

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz
Gündem

Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran, PKK'nın Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütü olduğunu itiraf etti...
Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı: Bölgeden çıkmayın
Gündem

Teröristbaşı Cemil Bayık'tan YPG'ye çağrı: Bölgeden çıkmayın

Türkiye, ABD ile varılan anlaşma kapsamında PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör ö..
Türkiye'ye flaş çağrı: Münbiç'i kurtarın
Gündem

Türkiye'ye flaş çağrı: Münbiç'i kurtarın

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini duyurarak TSK'ya çağrı yaptı. Aşiretler tarafından yapıl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (533) 313 94 23