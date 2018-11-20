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"İstanbul'dan elimiz boş gelmek istemiyoruz"

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Kasımpaşa bu ligin en tempolu, en çok gol atan ve en atletik takımı. O yüzden önlemlerimizi alıp, üzerine çalışacağız"

20 Kasım 2018 Salı 16:43
"İstanbul'dan elimiz boş gelmek istemiyoruz"


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacakları maçtan puan veya puanlar alarak dönmek istediklerini söyledi.

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kasımpaşa deplasmanından puan çıkarmak istediklerini dile getiren Bulut, "Kasımpaşa bu ligin en tempolu, en çok gol atan ve en atletik takımı. O yüzden önlemlerimizi alıp, üzerine çalışacağız. İstanbul'dan elimiz boş gelmek istemiyoruz." diye konuştu.

Bulut, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirtirken, takımdaki sakat oyuncuların durumuna değinerek, şunları söyledi:

"Guilherme'nin hafif bir sakatlığı vardı ve birkaç gün aradan sonra antrenmana katıldı. Donald ve kaleci Ertaç'ın tedavileri devam ediyor. Bu oyuncuların en kısa zamanda aramıza katılmalarını bekliyoruz. Tabii sakat futbolcularımızın yerine oynayan arkadaşlarımız da onların yokluğunu aratmadı. İyi bir performans gösterdiler. Takımda 22 futbolcumuz var ve herkes hazır olmak zorunda. Bu takım sadece bir futbolcuya bağlı değil. Bir futbolcu olmadığında, diğer futbolcu da onun görevini aynı şekilde yerine getirmeye çalışıyor."


- Hazırlıklar sürüyor


Evkur Yeni Malatyaspor takımı, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışması yapan oyuncular, son olarak çift kale maç oynadı.

Tedavileri süren Mitchell Donald ve kaleci Ertaç Özbir'in yanı sıra, milli takımlarından bulunan Fabien Farnolle, Khalid Boutaib, Atruro Rafael Mina Meza ve Danijel Aleksic antrenmanda yer almadı.

Hafif sakatlıkları bulunan Adem Büyük ile Guilherme ise takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:43
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