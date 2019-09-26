İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!

Günlerdir Marmara'da yaşanan depremlerin ardından, bugün İstanbul'u da sallayan şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 5.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Depremin ardından İstanbul halkı sokağa döküldü. İstanbul ve Kocaeli'de eğitime iki gün ara verildi. Deprem sonrası Kızılay ve AFAD, hasarlı binalara girilmemesi yönünde vatandaşları uyardı.

İstanbul'da yaşanan korkutucu deprem sırasında bir evin avizesi ve yapımı devam eden inşaat halindeki bir binanın sallantısı da kameralara yansıdı.

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