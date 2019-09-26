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İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde oldu?

Silivri açıklarında gerçekleşen depremin şiddeti oldukça merak konusu. AFAD ve Kandilli Rasathanesinin açıklamalarına göre...

26 Eylül 2019 Perşembe 14:12
İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde oldu?

Silivri açıklarında gerçekleşen depremin şiddeti oldukça merak konusu. AFAD ve Kandilli Rasathanesinin açıklamalarına göre...

Deprem kaç şiddetinde oldu? Silivri açıklarında meydana gelen depremin 5.7 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Çevre illerden de şiddeti açıkça hissedilen depremin ardından AFAD, yayınladığı verilerde Maramara Denizi'nden Silivri'ye yayılan bir deprem olduğunu açıkladı.

Deprem saat 14.00 sularında meydana geldi.

kadn

Kandilli rasathanesinin açıklamış olduğu ölçümler

26 eylül 2019 depremi

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:12
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