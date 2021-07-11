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Aktüel İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Aktüel

İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul Fatih'te, 2 taksi ile 1 otobüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 15:16:00 -
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine yerli turist taşıyan otobüsle 2 taksi çarpıştı. Kazada, taksilerin sürücüsü Y.U ve B.K ile yolculardan D.K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bazı görgü tanıkları, üç aracın karıştığı kazanın, trafik ışıklarında duran otobüse, arkadan gelen taksilerin çarpmasıyla meydana geldiğini iddia etti. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

 

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