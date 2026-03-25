İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu!

SON DAKİKA
Türkiye Maarif Yüzyılı ve Ramazan etkinlikleri kimyalarını bozdu! Okullarımızı azgın azınlıktan kurtarın Saldırılara katılmayan ve desteklemeyen ülkeler geçebilir İran'dan Hürmüz Boğazı kararı Bakan Bayraktar açıkladı: Enerji arz güvenliğimizde sıkıntı yok Akit’e cevap veremeyen Özel, yine ağzını bozdu! Bu millet ‘ak’ı da ‘it’ı de iyi bilir Trump piyasaları manipüle ediyor! Sert dalgalanma ve şüpheli zamanlama: 580 milyon dolarlık gizemli işlem TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Son 21 yılın en düşük seviyesine indi Zeytinyağı Sektöründe Akılalmaz Skandal! O firma 82 kez suçüstü yakalandı Skandala bakın: Aynı firma her seferinde kapatılmadan 82 kez tağşiş listesine girdi! İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı 80. dalga ile vurdu İstanbul Valiliği’nden Resul Emrah Şahan’ın iddialarına sert yalanlama: Gerçekler gün yüzüne çıktı
Gündem
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Mega kent İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde bebek katili terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 zanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

 

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheli yakalanmıştı.

