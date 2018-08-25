İstanbul’da tatil ucuz kaldı

Ortalama oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir; Paris, Tel Aviv ve New York olarak belirlendi. Paris gecelik ortalama 263 Euro ile konaklamada dünyanın en pahalı şehri olurken, İstanbul’un gecelik konaklama fiyatı ortalama 88 Euro olarak gerçekleşti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet düzeyi çok yüksek. Ancak dünya şehirlerindeki fiyatlara baktığımızda henüz olması gereken düzeye ulaşamadığımızı görüyoruz. Özellikle 3 yıl öncesine kadar 150-200 Euro ortalama fiyatlara sahip olan İstanbul’un yeniden bu fiyat düzeyine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.”